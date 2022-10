Refaelov réagit au départ de Mazzù: "On n'avait pas assez de stabilité"

Il y a deux manières de réagir à une situation embarrassante dans une période difficile : assumer ou rejeter la faute sur autrui.

Lior Refaelov a choisi la première option. L'Israélien a dit à Wesley Hoedt de se taire alors qu'il le poussait à sortir plus rapidement du terrain du Standard. Une scène relayée partout. Les hommes n'en sont pas à leur coup d'essai et en sont presque déjà venus aux mains la saison dernière. "Ce genre de chose ne doit pas arriver. On doit avoir du respect l'un pour l'autre. Notre comportement est lié à l'émotion du match. Nous avons directement oublié par la suite. On ne ramène pas ses problèmes dans le vestiaire ou le lendemain à l'entraînement."

Wesley Hoedt a préféré se confronter à la presse. Il s'est approché des photographes et a lancé : "Viens Lior, on va faire une photo pour montrer que tout va bien entre nous." Il s'est retourné et a lancé un : "idiots".

Refaelov veut un onze de base fixe

La page Mazzù est tournée. Robin Veldman a déjà mis certains accents lors de ses premiers jours. "Il a ses idées propres", lance-t-il.

Le vétéran de l'équipe a récemment eu du mal à trouver sa place dans l'équipe. Il s'est toujours battu mais ne parvenait pas à faire parler toutes ses qualités dans le système d'Anderlecht. "Je me suis d'ailleurs excusé auprès de Felice quand il est venu à Neerpede lundi. C'est un bon coach et une belle personne. Je lui ai dit que j'étais désolé car je n'avais pas réussi à faire de son Anderlecht une équipe qui gagne."

Un mea culpa qu'il a assorti de critiques. Refaelov a invité tous ses équipiers à prendre leurs responsabilités. Mazzù inclus. "Nous n'avions pas assez de stabilité dans l'équipe. Nous n'avons jamais su créer un onze de base stable. OK, il fallait faire tourner vu les matchs mais nous n'avions pas assez d'automatismes."