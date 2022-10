Sept des huit derniers buts encaissés par les Mauves viennent de centres ou de corners

Qu'ils soient de plein jeu ou sur phases arrêtées, ils font très mal à Anderlecht ces derniers matchs. Sur les huit derniers buts encaissés, sept sont tombés sur corner ou sur un centre. Et cinq ont été le fruit d'une reprise de la tête. Tous les buts face à Zulte Waregem et le FCSB sont venus de ce genre de situations. Seule la frappe déviée de Nicolas Raskin sur le terrain du Standard fait exception à la règle. Les deux autres buts liégeois du Clasico viennent d'un centre et d'un corner. "Nous étions pourtant préparés", explique Robin Veldman. "Nous savions qu'ils chercheraient à jouer sur le physique de leur attaquant et que les corners étaient bottés dans cette zone. Mes joueurs n'auraient pas dû se faire avoir de la sorte."