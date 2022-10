Anderlecht devra faire sans Kristian Arnstad pendant trois matchs

Le milieu mauve écope de quatre rencontres de suspension, dont trois matchs effectifs (+ un en sursis), ainsi que d’une amende de 3500 €. Le Norvégien de 19 ans loupera donc les duels contre Eupen et l’Antwerp en championnat et celui face au Lierse en Coupe de Belgique. Il pourra évidemment faire le déplacement décisif à Silkeborg en Conference League jeudi prochain et sera de retour pour affronter Genk lors de la dernière journée de Pro League avant la Coupe du monde. Un coup dur tout de même pour le coach Robin Veldman qui espère par ailleurs pouvoir compter sur Adrien Trebel, de retour à l’entraînement, avant la trêve.