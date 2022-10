Avec Debast, Stroeykens et Duranville? Suivez Anderlecht-Eupen en direct dès 13h30

Après quatre défaites consécutives, Anderlecht a stoppé l'hémorragie ce jeudi, en Conference League, avec un triste nul contre le FCSB. Pas de quoi sortir le club bruxellois de la crise, qui a absolument besoin de battre Eupen ce dimanche pour rester plus proche de la course au top 8 que de celle pour le maintien.

On peut s’attendre à quelques changements, vu le très mauvais match contre le Steaua. Si Debast est rétabli de sa blessure à la cheville, il serait logique que Hoedt perde sa place, mais est-ce que Veldman oserait prendre une décision aussi drastique ? La même chose vaut pour Murillo à droite. Ishaq et Sadiki sont prêts. Sur base de leur montée jeudi, Duranville et surtout Stroeykens mériteraient d’être titulaires.

En face, Kristoffer Andersen, fils de Henrik, grand joueur à Anderlecht, reprend temporairement les fonctions de Bernd Storck, viré après le 2-1 à Malines. Il sera assisté par Mario Kohnen. Les deux vont sans doute changer l’équipe à quelques positions comparé au onze qui avait perdu à Malines.

Suivez Anderlecht-Eupen en direct dès 13h30: