Robin Veldman décroche sa première victoire en tant que T1 à Anderlecht : "Je veux juste aider le club"

Zeno Debast : "On est content avec les trois points aujourd’hui. On est occupé à grandir et je le sens aussi à l’entraînement. C’est un bon sentiment de pouvoir fêter avec les supporters et si ce n’est les deux buts qu’on encaisse, c’était bon aujourd’hui."

Theo Leoni : "C’est une fierté de jouer pour Anderlecht aujourd’hui. Ça fait 10 ans que je suis au club et c’est un honneur de jouer pour ce grand club. La Challenger Pro League est difficile mais je pense qu’on peut être champion avec les U23. On a de la qualité mais il faut faire attention car le championnat est encore long."

Stef Peeters : "On prend des buts trop facilement mais je ne vais pas continuer chaque semaine à m’énerver sur mes coéquipiers à la mi-temps, ce n’est pas la bonne solution."

Kristoffer Andersen : "On a eu trop de respect pour Anderlecht en première mi-temps. Après le 2-0 on a changé de système et on a vraiment bien joué en seconde période. On était plus proche du 3-3 que du 4-2. On a montré qu’on était compétitif et on peut continuer à construire avec cette mentalité pour le futur. La semaine prochaine, on affronte le Standard et il ne faudra motiver personne pour ce derby."

Robin Veldman : "Je suis content avec cette victoire. On doit cependant tuer le match plus rapidement et au lieu de ça on se fait peur inutilement. Le changement de système d’Eupen nous a fait mal et on a mis du temps à trouver la solution. Je suis content pour la première prestation de Leoni et dans l’ensemble, la victoire est méritée. Que ce soit comme T1 intérimaire ou pas je veux juste aider le club."