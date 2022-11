Anderlecht espère pouvoir compter sur Verschaeren contre Silkeborg

Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Le numéro 10 était blessé ce week-end et pourrait jouer jeudi face à Silkeborg en Conference League.

"On verra après l’entraînement comment Verschaeren réagit", a expliqué Robin Veldman en conférence de presse. Yari Verschaeren était présent à l’entraînement ce jeudi sur les coups de 19 heures et pour le quart d’heure ouvert à la presse. Rien de spécial à noter du côté du meneur de jeu. Il semble remis sur pied après avoir dû faire l’impasse sur le match de dimanche contre Eupen. Il souffrait d’une douleur au genou et a préféré être mis au repos plutôt que de prendre un risque inutile.