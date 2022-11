Robin Veldman, le deuxième plus jeune T1 en Europe de toute l’Histoire d'Anderlecht

Ils sont 28 entraîneurs d’Anderlecht à avoir été coach lors d’un match de Coupe d’Europe. Même s’il est en principe coach ad interim, Robin Veldman est le dernier de la longue série. Avec ses 36 ans et 10 mois, le Néerlandais est le deuxième plus jeune T1 de toute l’histoire européenne du Sporting à coacher un match. Seul Nicolas Frutos était encore plus jeune, avec ses 36 ans et 4 mois, en septembre 2017 contre le Celtic Glasgow (0-3). Frutos était également un intérimaire.

Vincent Kompany, lui, était encore plus jeune - 35 ans et 4 mois - quand il était à la tête d’Anderlecht contre les Albanais de Laçi, mais il s’agissait d’un tour préliminaire. Éliminé par Vitesse, il n’avait pas atteint la phase de groupes.

Kompany détient toutefois un autre record. Des 45 entraîneurs d’Anderlecht d’après la Seconde Guerre mondiale, il était le plus jeune au moment de sa désignation. Kompany avait 34 ans et 4 mois.