Accueil ... ... Jupiler Pro League Anderlecht Avec sa mauvaise période, Van Crombrugge veut chasser les doutes : "Je ne suis pas devenu un mauvais gardien à cause d’une erreur" La qualification pourrait passer par une grande prestation du capitaine anderlechtois. Van der Pluym Romain ©VIRGINIE LEFOUR

"Je ne vois pas pourquoi l’équipe ne serait pas prête. Et moi non plus." La réponse est...