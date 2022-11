Le bulletin parfait pour Gillet avec les RSCA Futures

Au lendemain de la qualification des A en Conference League, les Futures ont facilement battu les U23 du Standard. Chris Lokesa (17 ans) était l’homme du match, avec deux buts et un assist. Guillaume Gillet n’a pas loupé ses débuts comme entraîneur : il réalise un 6 sur 6. Ce Standard-ci risque de devoir jouer contre la relégation.

Hasard du calendrier : à peine 33 jours après le premier Baby Clasico (1-3 pour Anderlecht), les RSCA Futures et le SL16 FC se sont rencontrés une seconde fois. L’endroit - le grand stade Roi Baudouin - était moins accueillant que Sclessin. Sept cents supporters d’Anderlecht avaient quand même fait le déplacement. Ils n’ont pas hésité à huer les joueurs du Standard dès qu’ils tentaient de créer le danger.

En un mois, beaucoup de choses ont changé côté anderlechtois. Le Sporting a perdu deux de ses quatre matchs et était descendu de la 1re à la 4e place au terme du premier tour, Robin Veldman est devenu T1 des A et a été remplacé par Gillet, et Lucas Stassin et Theo Leoni ont goûté à l’équipe A : Stassin sous Mazzù, Leoni sous Veldman.

Côté rouche, on s’était pris deux claques depuis le premier Clasico : 1-4 contre le RWDM et 4-1 à Deinze, la semaine passée. Du coup, le Standard se retrouve à la 9e place, avec seulement quatre points de plus que Genk, la lanterne rouge.

Aussi bien Gillet que son collègue Laumann n’avaient pas hésité à mettre un grand nom sur le banc. Côté anderlechtois, il s’agissait de l’Équatorien Nilsson Angulo, un des transferts du mercato d’été. Au Standard, c’était l’ancien de la bande, Frédéric Duplus, qui était pour la première fois réserviste.

Anderlecht n’a même pas dû pousser sur l’accélérateur pour mener au score. Lokesa a profité d’une mauvaise passe dans l’axe du gardien Epolo pour célébrer une première fois. Quelques minutes plus tard, Lokesa servait l’excellent papy d’Anderlecht, David Hubert, dont la reprise de la tête était parfaite.

Le Standard faisait mine de réagir, avait 52 % de possession du ballon en première mi-temps, mais Verbruggen n’a jamais vraiment été menacé avant le repos. C’est Anderlecht qui, via des accélérations de Michez et Agyei, était le plus dangereux.

En seconde période, la différence entre les deux équipes était encore plus flagrante. Le Sporting aurait pu marquer quatre ou cinq buts, mais seul Lokesa y est parvenu, après une belle action d'Agyei. Sous les "Olé !" et "Merci Gillet !" du public, les Mauves ont montré que la première place qu'ils ont occupée pendant quelques semaines n'était pas le fruit du hasard.

Le Standard n’a pas baissé les bras et a même obtenu un penalty (assez léger). Mais Bart Verbruggen a choisi le bon coin et a arrêté la tentative de Berberi. C’était la cerise sur le gâteau pour les fans mauves, qui ont pu faire la fête deux fois en deux jours. Dommage que deux d’entre eux soient montés sur le terrain. Ils peuvent s’attendre à une interdiction de stade.

Yves Taildeman

RSCA FUTURES : Verbruggen, Camara, Lissens, Butera, Ferrara (62e Masscho), Engwanda, Hubert (62e De Wilde), Lokesa (84e Ismaïli), Agyei (73e Monticelli), Michez (62e Angulo), Stassin.

SL16 FC : Epolo, Mawate, Noubi, Rizzo (80e Diaw), Calut, Berberi, Banse, Kuavita (80e Ghalidi), Brrou, Ziani, Ohio (46e Diallo).

arbitre : M. Nachtegaal.

avertissements : Noubi, Hubert, Lokesa, Ismaïli.

les buts : 7e Lokesa (1-0), 11e Hubert (2-0), 53e Lokesa (3-0).