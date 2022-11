Robin Veldman explique la mise à l’écart de Wesley Hoedt

Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Wesley Hoedt n’a pas fait le déplacement à l’Antwerp. Le Néerlandais a été mis à l’écart du groupe. Depuis samedi, il s’entraîne seul et ne rentre plus en ligne de compte auprès de son coach.

Robin Veldman s’est justifié à ce sujet : "Wesley n’était pas content de ne pas jouer dès le début de match jeudi soir à Silkeborg. Il a réclamé une réunion avec le staff pour se plaindre. Nous avons, suite à cela, pris la décision de ne sélectionner que les joueurs impliqués. Je voulais avoir un maximum de calme pour préparer le match."

Il ne pourra pas non plus compter sur Jan Vertonghen. Il s’est blessé à l’entraînement et sera remplacé à Moussa N’Diaye.