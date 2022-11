Anderlecht passera-t-il en huitièmes de finale de la Croky Cup face au Lierse ? (Direct à 20h45)

Anderlecht entre à son tour en lice en Coupe de Belgique. Avec un objectif clair : passer en huitièmes de finale sans encombre face au Lierse qui évolue en Challenger Pro League. Les Lierrois sont actuellement troisième dans l’antichambre de l’élite et viennent de réaliser un satisfaisant 10 sur 18.

Robin Veldman prend cette rencontre très au sérieux et ne devrait pas faire tourner son onze de base. Néanmoins Trebel et Leoni pourraient tous les deux être alignés d’entrée au milieu de terrain. Arnstad est suspendu tandis que Ashimeru et Diawara debraient commencer sur le banc.

Pour le reste, le Néerlandais doit se passer de Vertonghen, toujours blessé et qui devrait être remplacé par N’Diaye à gauche. En raison de la mise à l’écart de Hoedt, le duo Delcroix – Debast devrait débuter en défense centrale. Devant, on retrouvera Refaelov, Amuzu et Verschaeren juste derrière Fabio Silva.