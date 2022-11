Accueil ... ... Jupiler Pro League Anderlecht Au Lierse, le RSCA s’en sort au bout de la nuit mais sans happy end Pour la deuxième fois cette saison, Anderlecht a survécu à une séance de tirs au but. Le soulagement était énorme au Sporting mais vite refroidi par le tirage au sort des huitièmes de finale. Christophe Franken Chef de la rubrique football



Bart Verbruggen, héros de la fin de soirée, et les Anderlechtois fêtent la qualification en huitièmes de finale.

Des Jaune et Noir et des tirs au but. Comme contre les Young Boys de Berne à la fin de l’été en barrage de Conference League, Anderlecht s’en est sorti in extremis, au bout du… 20e penalty, le décisif inscrit par le gardien Verbruggen. Le Sporting...