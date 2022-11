Benito Raman après la série de tirs au but : "Je ne voulais pas frapper mais je n’avais pas le choix"

Une des images de la série de tirs au but était la façon dont les joueurs d’Anderlecht ont dû pousser Benito Raman à aller tirer un penalty. "Je n’étais pas à 100 %, explique Raman. Je n’étais pas bien dans le match. J’ai donc dit que je n’allais pas frapper. Normalement, je ne me cache pas. J’en avais donné un contre Gand en finale de la Coupe. Contre les Young Boys, je n’avais pas pris mes responsabilités parce que je venais à peine de monter au jeu. Mais ici, personne d’autre ne voulait en donner un. Je n’avais donc pas le choix."

La frappe de Raman était parfaite. "Oui, j’ai vraiment mis le ballon où je voulais le mettre. À partir de maintenant, je suis candidat pour chaque penalty. Mais pour cela, il faut que je sois sur le terrain. Et on a beaucoup d’autres candidats pour les penaltys."

Raman a très peu joué, cette saison. "Surtout à cause de blessures. J’ai été blessé depuis le mois de septembre. J’ai joué contre West Ham et Malines, puis je me suis à nouveau blessé. Cela a été une période très douloureuse pour moi. Là, je viens de reprendre les entraînements depuis une semaine et demie. Je ne peux donc pas en vouloir à l’entraîneur de me donner peu de temps de jeu. C’est logique."

Au second tour, Raman veut répondre présent. "Felice Mazzù avait eu un bon entretien avec moi avant le début de la saison. Il comptait sur moi. Mais à la suite d'un problème à la cheville que je traînais depuis la saison passée, je n’ai pas vraiment pu répondre à ses attentes. J’espère montrer mes qualités en 2023. Je veux redevenir le Benito de la saison passée. Après le match contre Genk, je vais travailler pendant deux semaines pour être prêt pour la reprise."