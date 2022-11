Zeno Debast : "Une sélection pour le Mondial et la qualification en Coupe avec Anderlecht, c’était une journée parfaite"

Zeno Debast : "Ce match était un peu fou, mais je suis heureux que ça se finisse bien pour nous. On devait augmenter le tempo par moments et faire circuler le ballon plus vite. Je suis surtout content avec la qualification et qu’on continue notre parcours en coupe. C’était une journée parfaite pour moi avec la sélection pour le Mondial et cette qualification avec Anderlecht. Je ne savais pas que j’allais être sélectionné, mais j’ai vécu ce moment avec ma famille et je suis très fier. Ma sortie n’est pas grave, j’étais juste fatigué."

Bart Verbruggen : "Je suis très heureux de cette qualification, surtout que toute ma famille est venue me voir. On aurait dû tuer ce match plus tôt, on aurait dû rester plus calme. On manquait surtout de vitesse d’exécution, mais je suis très content de la qualification."

Lucas Walbrecq : "C’est difficile de perdre comme ça après des penaltys, mais on peut être fier de notre match. Ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions, on est très fier et on peut être content. Les 20 premières minutes, on a eu un peu peur puis ils ont marqué et on s’est réveillés. La deuxième mi-temps on a gardé la même mentalité et on aurait pu inscrire un troisième but. Si on rejoue comme ça à chaque match, on peut faire de belles choses. J’espère qu’on jouera de la même manière ce week-end contre Beveren."

Robin Veldman : "On a eu beaucoup de possession de balle, on est souvent arrivés autour du rectangle adverse, mais on a eu trop peu d’occasions. On a donné la possibilité au Lierse d’avoir des occasions, on leur offre deux buts. On doit créer beaucoup plus."

Tom Van Imschoot : "On doit être fier, mais c’est quand même dur. La D1B n’a pas trop de publicité, mais on voulait se montrer aujourd’hui. On a montré la bonne mentalité aujourd’hui. Quand tu joues comme ça, tu mérites mieux. Les premiers penaltys étaient très bien tirés et tu ne peux pas reprocher à quelqu’un qui le rate, car il a pris ses responsabilités. On a eu du mal en début de match, mais on a réagi après leur premier but. On en avait besoin et on s’est réveillés après. Je pense qu’on a eu les meilleures occasions pendant les prolongations."