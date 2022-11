L’équipe probable d’Anderlecht face à Genk : Vertonghen devrait faire son retour

Le capitaine Van Crombrugge va retrouver sa place dans le but, malgré l’intérim réussi de Verbruggen en Coupe avec ce tir au but décisif en guise de cerise sur le gâteau. En défense, Hoedt est toujours écarté mais Vertonghen devrait faire son retour. Reste à voir s’il jouera comme back gauche ou dans l’axe. N’Diaye ou Delcroix sera la victime de ce choix. Murillo, à nouveau décevant au Lierse jeudi, pourrait céder sa place au jeune Sadiki, monté avec appétit à la Chaussée du Lisp, ce qui manque trop souvent au Panaméen.

Au milieu, Trebel sera aligné. Avec Ashimeru ou avec Leoni. Le dernier joueur sorti de Neerpede a l’avantage vu sa bonne montée au jeu. Ashimeru pourrait payer sa copie brouillonne. Diawara est aussi une option mais il n’a pas marqué des points en Coupe non plus.

Stroeykens, malgré son but, et Ait El Hadj devraient céder leur place à Verschaeren et Refaelov, pour épauler Silva, auteur de son 10e but de la saison au Lierse.