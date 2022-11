Les réactions après Anderlecht-Genk : "Je ne sais pas si je vais continuer"

Trebel : Ce qui fait la différence ce soir c’est le réalisme. On avait un plan de jeu mais on n’a pas réussi à le respecter durant tout le match. Je suis heureux d’être de retour et je dois maintenant encadrer les jeunes dans cette équipe.

El Khannouss : J’ai été formé à Anderlecht, je suis toujours venu dans ce stade et c’était un plaisir de venir ici. Je suis super heureux pour la Coupe du Monde, je pars demain au Maroc rejoindre la sélection. Je suis déçu pour Trésor et Heynen mais il faut respecter les choix des sélectionneurs.

Verschaeren : On n’était suffisamment pas assez bon aujourd’hui. Anderlecht n’est normalement jamais à cette situation mais c’est à nous de travailler pour changer les choses. On ne sait pas si on va continuer avec Veldman mais ça c’est le travail de la direction et c’est à eux de prendre les décisions.

Vrancken : Je n’ai jamais gagné 10 matchs de suite en championnat, c’est incroyable. Je pense même que si on reste à 11 contre 11 on peut encore alourdir le score. Cela semble facile mais je peux vous assurer que mes joueurs dépensent énormément d’énergie sur le terrain pour prester à ce niveau. Le danger pour le deuxième tour c’est qu’on arrête de jouer et qu’on ne continue pas sur notre lancée.

Veldman : Genk mérite sa victoire et mérite d’être leader de ce championnat tant ils jouent très bien au football. En ce qui concerne mon cas personnel, on verra pendant la trêve de la Coupe du Monde. Je ne sais pas encore si je vais continuer avec la première ou retourner en u23.