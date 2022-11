Les tribunes S1 et S2, qui fêtaient leur dixième anniversaire, ont fait interrompre la partie.

Anderlecht prend les devants et impose des sanctions après l'interruption face à Genk

"Le club lui a donné l'autorisation de dérouler un certain nombre de tifos en tribunes S1 & S2 en début de match. Des accords clairs ont cependant été rompus ensuite, quand des feux d'artifice ont été allumés en première mi-temps. Le match a dû être interrompu et il a repris par la suite", explique le club bruxellois sur son site internet.

Avant d'énumérer les sanctions prises pour ce groupe de supporters." Le club se portera partie civile contre les personnes identifiées comme étant impliquées dans cet incident; les tifos, les drapeaux et les mégaphones ne seront plus autorisés dans les blocs S1 et S2 en question pour le reste de la saison entamée; Le club de supporters en question se verra également refuser l'entrée à notre stade lors de la prochaine rencontre disputée à domicile".