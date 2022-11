L’ancien attaquant d’Anderlecht et Charleroi Lukas Teodorczyk annonce sa retraite

Lukasz Teodroczyk, sans club depuis juillet, a annoncé sa retraite sur Instagram. Il s’est fendu d’un long message pour prendre congé du football professionnel.

L’attaquant polonais de 31 ans était sans club depuis juillet et n’a pas réussi à trouver un nouvel employeur. "J’ai réfléchi pendant très longtemps. J’ai également attendu longtemps avant de l’accepter et il me faudra probablement encore un certain temps. Je voudrais écrire quelques mots aux fans, aux personnes liées au football et à moi. Ces dernières années ne se sont pas passées comme je le voulais, j’ai passé plus de temps dans les bureaux que sur le terrain. J’ai essayé, je me suis battu, mais mon corps ne coopère pas avec ma tête et ne veut pas se donner à 100 %. Quand je ne peux pas donner le meilleur de moi-même, je ne commence pas, donc je dois finir. Je remercie toutes les bonnes personnes que j’ai rencontrées sur mon chemin. Le football m’a donné une nouvelle vie. Il m’a tout donné. J’ai toujours été vrai, j’ai toujours été moi et je resterai comme ça. À bientôt ! Teo."