Challenger Pro League : les RSCA Futures battus 2-1 par Dender

Le RSCA Futures a directement testé Xavier Gies, obligé de sortir à la rencontre de Lucas Stassin en pleine course dans sa surface (7e). Dender a également inquiété Rik Vercauteren mais un tir à distance de Mike Smet a rebondi sur le cadre (13e). Après cette alerte, les jeunes Mauves se sont faits plus pressants jusqu’à ce que Chris Lokesa concrétise leur supériorité sur un centre d’Enock Agyei (32e, 0-1). Néanmoins, ils ont craqué lorsque Marzo a égalisé après le double échec d’Antoine De Bodt de la tête et sur une reprise d’un angle fermé sur le rebond (42e, 1-1). Les RSCA Futures ont dessiné plusieurs belles actions sans vraiment prendre le dessus sur leurs adversaires. Cela a incité Guillaume Gillet à effectuer deux changements (63e), qui n’ont pas empêché Marzo de signer un doublé sur un centre devant le but du remplaçant Ridwane M’barki (67e, 2-1).