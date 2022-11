Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Nouveau départ à Anderlecht. Samba Diawara, T2 de Felice Mazzù durant son court passage à Anderlecht, a trouvé un nouvel employeur. Il va rejoindre Will Still et devenir son adjoint à Reims, pensionnaire de Ligue 1.

Diawara avait, lors du renvoi de Mazzù, repris l’équipe des RSCA Futures en compagnie de Guillaume Gillet.