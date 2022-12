Thibault Dochy, head of legal du club, a décidé de plaider pour une solution plus douce. "Une telle décision coûterait 750 000 euros à Anderlecht. C’est énorme. 20 000 personnes et le club ne doivent pas payer pour les agissements de 30 personnes."

Il a proposé une solution alternative avec des matchs "à huis clos avec sursis et uniquement pour des rencontres à l’extérieur" et a souhaité faire passer un message fort envers les "fans" qui ont arrêté le Clasico, les qualifiant de "criminels".