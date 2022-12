Riemer et Fredberg veulent d’abord “juger le noyau d’Anderlecht avant de penser à des renforts”

Anderlecht est dans un processus global, une vision à long terme. Les semaines à venir seront importantes pour définir le nouveau style du RSCA mais aussi pour déterminer les objectifs possibles de la suite de l’exercice. “L’Europe reste notre objectif”, affirme Jesper Fredberg.

Riemer s’exprime pour la première fois en tant que coach d’Anderlecht : “On doit devenir impossibles à briser”

Avec de nouveaux renforts ? Riemer botte en touche et renvoie à Fredberg. “Nous allons d’abord faire le point avec le noyau actuel, explique le CEO Sports. Il y a assez de qualités pour réaliser de belles choses. Une fois le système en place et des premiers feedbacks donnés, il sera temps de voir si nous avons besoin de nouveaux joueurs. Nous sommes déjà à l’affût mais ne déciderons que plus tard.”

Fredberg a également fait comprendre qu’il serait le décideur final pour les grandes questions et notamment le recrutement. “Le club décide et le coach fait au mieux avec les armes qu’il a, résume-t-il. Nous allons travailler en étroite collaboration avec Brian mais le RSCA doit décider car le projet porte sur du long terme.”