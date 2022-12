Depuis 2001, il faisait des photos pour le site et les autres canaux de communication du club. Tout comme son fils, Christophe, avec qui il formait un tandem inséparable, il était un collaborateur très respecté par tout le monde à Neerpede. Il a toujours travaillé bénévolement pour le club de son coeur. Louis ne facturait même pas ses frais de déplacement. "Un clubman comme on n'en fait presque plus", disait David Steegen dans son discours. Pendant des années, Louis a fait partie de la petite cellule de communication gérée par Steegen, qui ne travaille plus pour Anderlecht.

Un revenant à Anderlecht : Hoedt de retour dans le noyau A

Pendant 20 ans, il était présent à tous les entraînements et matchs de l'équipe A, à des matchs des jeunes et aux matchs des dames. Il a des milliers de photos dans sa collection. Depuis l'année passée, il s'est limité aux jeunes et aux dames. Presque toute l'équipe A et le staff du RSCA Women était présente aux obsèques, tout comme des membres de la cellule de communication actuelle, un scout et des ex-employés du club.

Même Vincent Kompany a tenu à présenter ses condoléances au fils de Louis, aussi bien via un message qu'en envoyant des fleurs de la part de la famille. En pleine préparation du match de samedi contre Middlesbrough avec Burnley, leader en Championship, Kompany n'a évidemment pas pu assister aux funérailles.