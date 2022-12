Fabio Silva à Anderlecht ou… à Wolverhampton en janvier ? “Je ne dis rien, parce que je ne le sais pas”

À Wolverhampton, dernier au classement avec seulement huit buts marqués en quinze matchs, l’entraîneur portugais Bruno Lage a été remplacé par l’Espagnol Lopetegui. “Non, il ne m’a pas encore appelé, mais le club est en contact permanent avec moi. Ils demandent comment je me sens et si j’ai besoin de quelque chose, ils étaient notamment à West Ham – Anderlecht pour parler avec moi. Mais tant que je suis à Anderlecht, je veux aider le Sporting à remonter dans le classement. Anderlecht m’a donné l’opportunité de jouer, de prendre confiance et de marquer des buts. Je veux lui rendre plus que ce que je lui ai déjà donné jusqu’à présent.”

À Anderlecht, on ne s’inquiète pas (encore) : en ce moment, un retour de Silva à Wolverhampton n’est pas à l’ordre du jour.