Pas de chance pour Anderlecht : Ethan Butera opéré au ménisque

Ethan Butera (16 ans), le jeune arrière gauche d’Anderlecht qui avait montré de belles choses au stage en Grèce, est freiné par une blessure au genou, encourue lors du match contre les Polonais de Rakow Czestochowa. Il a déjà été opéré au ménisque et sera out jusqu’au mois de mars. Le fils de Jonathan (ex-RWDM) avait une belle carte à jouer, vu que son entraîneur Riemer n’a pas l’embarras du choix au poste d’arrière gauche. En effet, Vertonghen et même Delcroix sont meilleurs dans l’axe. Cette saison, Butera a joué 14 matchs avec les RSCA Futures.