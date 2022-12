Riemer pourra compter sur ses Diables rouges pour son premier match comme coach d’Anderlecht: "Je suis impatient"

"J'ai envie de gagner ce match"

Il pourra compter sur tout son effectif à l’exception de Benito Raman, de retour d’une petite blessure, et de Julien Duranville, absent pour plusieurs semaines. “J’ai récupéré les joueurs ayant participé à la Coupe du monde et ils sont prêts. Debast a peu joué et veut avoir du temps de jeu. Vertonghen est prêt et motivé. Quant à N’Diaye, j’ai encore eu peu l’occasion de le voir car il est rentré plus tard que les autres.”

Anderlecht: quel sera le premier onze de Riemer, face à Genk ?

Il a, par contre, fait comprendre que Hoedt - même s'il "s'entraîne avec le groupe et montre de bonnes choses" - ne serait pas de la partie face à Genk.

Ce match face à Genk sera le premier de Riemer en tant que coach principal. “Et je suis impatient. Vraiment très impatient. Je sais que nous sommes dans un projet à long terme et qu’il faudra être patient mais j’ai envie de gagner dès demain.”