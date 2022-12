Les compos probables de Genk-Anderlecht : Trebel titulaire et Delcroix à gauche ? (Direct à 20h45)

Le coach a annoncé que Vertonghen et Debast étaient prêts “et frais” en étant revenu plus tard que les autres vu leur présence à la Coupe du monde. “Moussa (N’Diaye) est revenu encore plus tard (NdlR : le Sénégal est allé en 1/8 de finale) et j’ai peu eu l’occasion de le voir à l’œuvre.” On comprend qu’il ne devrait pas être titulaire. Delcroix est le plus prompt à le remplacer.

Riemer face à de nombreux choix

Raman revient d’une blessure. “Il va bien mais il serait risqué de le faire jouer”, explique Riemer. Duranville est, lui, blessé pour quelques semaines. Le reste du groupe est prêt. Le nouveau coach a annoncé une composition “différente de celles des matchs amicaux.” On imagine un duo Trebel-Ashimeru devant la défense et les titulaires habituels en soutien de Silva.

À Genk, El Khannouss est tout juste revenu de la Coupe du monde. Il n’a joué que le dernier match mais devrait être remplacé par Castro.

Riemer n’inclut pas Hoedt dans son groupe : “Sa situation n’a pas changé”

Wesley Hoedt n’est, lui, pas dans le groupe pour le déplacement. Brian Riemer s’est exprimé à son sujet en conférence de presse pour expliquer pourquoi il a repris le joueur malgré ses soucis de comportement. “Il est revenu et s’entraîne avec le noyau A. Sa situation n’a pas changé par rapport à mon arrivée. Il travaille bien mais il n’y a aucune évolution à son sujet.”

Opération pour Butera

Utilisé pour dépanner au poste de latéral gauche en stage, le jeune Butera (16 ans) doit se faire opérer du ménisque. Il s’est blessé lors du dernier match amical et sera absent jusqu’au mois de mars.

Pas de chance pour Anderlecht : Ethan Butera opéré au ménisque