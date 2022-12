Anderlecht sorti de la Coupe de Belgique par Genk : Le copion et les 4 attaquants de Riemer n’ont pas aidé

Mené 1-0 à la 95e, il a tenté le tout pour le tout lors de la deuxième prolongation. À la 114e minute, il a donné un copion à Kristian Arnstad, qui devait servir de facteur. Le destinataire était Jan Vertonghen.

Le facteur Arnstad vient donner la feuille à Vertonghen.

Après avoir lu les instructions de son entraîneur, Vertonghen ne savait pas quoi faire avec la feuille de format A4. La mettre dans sa chaussette n’était pas une option, vu la taille du papier. Il l’a donc déchirée en dizaines de morceaux, est allé vers le bord du terrain et avec un petit sourire, il a voulu s’en débarrasser en le donnant à un steward. Mais au tout dernier moment, il a changé d’avis et il l’a jetée sous les panneaux publicitaires.

Le système de Riemer en fin de match: un 1-3-2-4, mais les quatre attaquants n'ont pas su égaliser.

Nous avons toutefois pu mettre la main sur les bouts de papier et nous sommes parvenus à résoudre le puzzle. Le plan de Riemer pendant les sept dernières minutes du match était le suivant : Anderlecht devait jouer en 1-3-2-4. Jan (Vertonghen) serait le seul défenseur central. Moussa (N’Diaye), Amadou (Diawara) et Amir (Murillo) joueraient devant lui. Majeed (Ashimeru) et Kry (Kristian Arnstad) seraient médians offensifs. Et les quatre attaquants seraient Anouar (Aït El Hadj), Fabio (Silva), Mario (Stroeykens) et Nilsson (Angulo).

La composition ultra-offensive a résulté en une occasion, mais Vandevoordt a sauvé la tentative d’Ashimeru à la 121e.