Parmi les joueurs suivis, on trouve Sory Kaba, l’avant-centre de Midtjylland au Danemark. La direction a déjà demandé des informations sur les conditions d’un éventuel transfert, de sources danoises. Kaba (27 ans) n’est pas un inconnu en Belgique. La saison passée, il avait été prêté à Louvain où il avait laissé une bonne impression (10 buts en championnat, 2 en Coupe). Il avait notamment marqué contre Anderlecht.

Il est rentré à Midtjylland durant l’été et il est titulaire chez l’actuel septième en D1 danoise. Il a aussi participé à la Coupe d’Europe, avec un assist contre Benfica puis un but contre la Lazio. L’international guinéen a inscrit 4 buts en championnat et donné 5 assists. Pour l’acheter (il n’a plus que 18 mois de contrat), il faudrait débourser au moins 1,5 million €.

Le Sporting fera-t-il une offre concrète dans ce dossier ? Il est encore trop tôt pour le dire. Fredberg mais aussi l’entraîneur Brian Riemer connaissent bien Kaba pour l’avoir vu dans le championnat danois.