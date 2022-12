Brian Riemer satisfait après sa première victoire avec Anderlecht: "Mais on doit encore faire plus dans le pressing"

Raman : "Je suis content pour moi, mais aussi pour l’équipe. Si quand je rentre je peux aider l’équipe, c’est bien. C’était important et nécessaire de gagner ici. On n’est pas encore à 100%, mais c’est logique, car on a un nouveau coach et une nouvelle tactique. On verra dans 2-3 semaines si l’arrivée du coach change quelque chose pour moi."

Marcq : "Le match nul aurait été plus logique dans l’ensemble. Il y avait deux blocs bas qui avaient peut-être un peu peur d’aller vers l’avant. C’est tout de même de bonne augure pour la suite. Il ne faut pas retenir ce but encaissé, on doit continuer à avancer et être un peu fier de ce qu’on a fait aujourd’hui, car ce n’était pas évident. Il manque encore un petit quelque chose offensivement pour marquer des buts. J’ai essayé de faire de mon mieux à ce poste, c’est important de jouer avec la tête, même si parfois j’ai envie d’aller chercher le ballon un peu plus haut."

Boukamir : "C’est comme ça le foot, on a bien géré le match, mais au final ça se joue sur des détails. J’ai tout de même une petite fierté personnelle, même si on peut toujours faire mieux. Il faut toujours chercher à s’améliorer. J’ai géré la pression, je me sentais bien et j’ai pu jouer mon jeu. J’ai essayé de préparer le match au mieux, même si c’était Anderlecht en face. Jouer avec Marcq à côté est une aide, il me conseille beaucoup."

Vertonghen : "On a bien défendu en équipe, pas seulement moi. Je pense que c’est pour ça qu’on a gagné je pense. Charleroi n’a pas créé beaucoup de danger non plus, un nul aurait pu être logique. Contre Genk et aujourd’hui, on garde le zéro après 90 minutes. C’était important de gagner ici avant la trêve, car de grands matchs arrivent. On est Anderlecht, on veut toujours gagner. On a encore un peu difficile de faire le jeu, mais on a les joueurs pour le faire. On doit travailler ça."

Mazzu : "Le score logique aurait été un match nul. Sans manquer d’humilité ou de respect, je pense qu’on a été meilleur à certains moments. Offensivement on doit encore apporter plus, mais au niveau de l’organisation et de la mentalité, je peux tirer un coup de chapeau à mes joueurs. C’est une défaite frustrante, car elle se joue à peu de choses. J’ai dit à mes joueurs qu’ils devaient rester positifs. Boukamir a montré aujourd’hui qu’il avait les qualités pour jouer ici. La venue d’un nouvel attaquant ? On en parle avec la direction. On doit se renforcer."

Riemer : "J’ai un très bon sentiment ce soir. C’est vraiment super de gagner mon premier match en championnat. Le terrain n’était pas évident non plus, c’était difficile de mettre du rythme, surtout face à une très bonne équipe. Je veux mettre en place un gros pressing, ce que j’ai vu à certains moments, même si je dois encore plus le voir. Ce n’est pas juste onze joueurs, mais tout un groupe. Aujourd’hui les remplaçants, mais aussi les supporters ont fait la différence."