Hoedt ne sera pas repêché pour pallier l’absence de Delcroix, Debast pourrait déjà jouer

”La rééducation de Zeno Debast évolue bien, a annoncé Riemer. Il s’entraînera pour la première fois avec le groupe ce samedi. En fonction de cet entraînement, on va voir s’il peut jouer. Sa santé prime, le médecin ne va donc pas lui donner le feu vert s’il y a un risque de rechute.”

Si Debast est out, Riemer estime avoir assez d’options. “Diawara a déjà joué dans l’axe de la défense, tout comme Sardella et Sadiki. Un retour de Hoedt ? Non, sa situation reste la même.”

En d’autres mots : le but est de s’en débarrasser pendant ce mercato. Et Sebastiano Esposito, qui est de retour à Neerpede ? Riemer : “Pour le moment, il n’est pas fit. Il a quitté Anderlecht avec une blessure. Il est entre les mains du staff médical. Il ne s’est pas encore entraîné une seule fois. Dès que je l’aurai vu, je pourrai me faire un avis objectif à son sujet.”

Contrairement à Hoedt, Esposito peut donc encore espérer que Riemer le repêchera.