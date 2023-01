Lazare Amani beau joueur après la victoire de l’Union : “Je tiens à féliciter Anderlecht…”

L’Union Saint-Gilloise renverse un Anderlecht réduit à dix après dix minutes (1-3)

Teddy Teuma : “Je voudrais féliciter mes collègues qui ont fait le job aujourd’hui. On a su renverser encore fois la situation ce qui prouve notre force de caractère. C’est hyper stressant de vivre le match depuis les tribunes et de ne pas pouvoir aider l’équipe. Et ce encore plus quand on est menés. Mes remplaçants ? Ils ont bien fait le job mais je vais faire mon retour (rire).”

Senne Lynen : “Le carton rouge change le match pour eux mais aussi pour nous. On avait un plan de jeu de bien précis et cela a un peu tout chamboulé. Notre première mi-temps était correcte mais on ne s’est pas créé assez d’occasions car il manquait un peu de vitesse et de précision dans le dernier geste. Il fallait rester calme même s’ils ont ouvert le score. Et avec l’Union, ce n’est jamais fini ! Chapeau aux remplaçants aujourd’hui qui ont fait la différence. Mon but ? Je prends le ballon en une touche coup de pied et il est dévié deux fois mais il va pleine lucarne.”

Killian Sardella : “On a fait un bon match à dix et c’est dommage car on aurait pu obtenir un résultat aujourd’hui. Sur la phase qui amène l’égalisation, je rentre et je voulais aider l’équipe. Je trouve juste que je suis rentré trop longtemps dehors mais ce sont les choix de l’arbitre. On a montré qu’on était une équipe bien qu’on ait été réduit à dix. C’est quelque chose qu’on nous a beaucoup reproché par le passé et on l’a prouvé aujourd’hui. Verbruggen a fait un bon mais cela n’a pas suffi. Il a toujours été prêt et il attendait son tour depuis un an. Mention aussi pour Van Crombrugge qui reste notre capitaine et qui très professionnel malgré tout.”

Karel Geraerts : “La discussion après le match ? C’était pour parler du groupe. Prenons l’exemple de Puertas aujourd’hui qui aurait pu être déçu de ne pas commencer le match. Mais il a répondu de la meilleure des manières avec une superbe montée au jeu. J’ai toujours cru en mon équipe même après le 1-0. On a dominé le match sans être incroyables aujourd’hui. Anderlecht a beaucoup reculé mais je savais que l’espace allait arriver à un moment. On ne s’attendait pas à être mené mais on a toujours cru en nous et les trois buts ont été suffisants pour s’imposer.”

