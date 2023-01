Les compositions probables d’Anderlecht-Union : Refaelov et Van Crombrugge de retour côté mauve ; El Azzouzi maintenu côté Union ?

Autre retour probable : celui de Refaelov, qui est également guéri, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour Stroeykens, qui était titulaire à Charleroi. Debast, qui avait quitté le Mambourg blessé, reste un point d’interrogation.

Lynen de retour

Côté unioniste, un seul absent, mais quel absent : le capitaine et maître à jouer, Teddy Teuma. Karel Geraerts dispose de plusieurs options pour le remplacer, mais il pourrait bien conserver Oussama El Azzouzi, qui a bien joué au “six” en l’absence de Lynen, suspendu contre Ostende. Ce dernier ne l’est plus et rentrera probablement dans l’équipe, mais un cran plus haut, à la place de Teuma. Puertas, Rodriguez, voire Lapoussin ou Adingra sont également des options pour évoluer dans l’axe.