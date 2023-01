Le Sporting a joué avec une équipe de titulaires potentiels en équipe A, dont Refaelov (qui n’avait joué que 7 minutes contre l’Union, avant d’être remplacé), N’Diaye (7 minutes, avant d’être exclu), Raman et Arnstad (20 minutes contre l’Union) et Kana (8 minutes). Kana s’est blessé au pied gauche en première mi-temps et a été remplacé par Aït El Hadj.

C’est El Hadj qui, en début de seconde mi-temps, a trompé Liam Bossin, ex-gardien d’Anderlecht, d’un tir croisé après un centre à ras du sol d’Angulo. C’était un des rares moments forts d’un match à sens unique mais dans lequel personne n’est sorti du lot. Raman n’a pas convaincu en attaque.

Sadiki a été testé comme défenseur central aux côtés de Hoedt mais ils n’ont pas été mis à l’épreuve. À noter aussi que Stassin et Leoni, qui ont reçu leur chance en équipe A sous Mazzu et Veldman, n’ont reçu que quinze minutes de jeu en fin de match.

Anderlecht : Coosemans, Ishaq, Sadiki, Hoedt, N’Diaye, Kana (27e Aït El Hadj), Arnstad (75e Leoni), Refaelov, Nilsson Angulo, Stroeykens, Raman (75e Stassin).