Riemer positif au sujet de Dreyer : “On le suivait déjà à Brentford”

Brian Riemer a souri en entendant son nom en conférence de presse. “Vous m’apprenez que nous avons un nouveau joueur”, a-t-il tenté de bluffer.

Qui est Anders Dreyer, la nouvelle recrue d’Anderlecht, revenu en Europe à cause de la guerre ?

Il a toutefois accepté de dire quelques mots sur son futur joueur. “Je l’ai affronté quand j’étais coach des U19 de Copenhague. Il jouait à Esbjerg et m’a battu, se souvient le coach d’Anderlecht. Nous l’avons également suivi lorsque j’étais à Brentford. C’est un joueur qui jouit d’une grosse cote au Danemark et cela depuis un moment. Il est décisif et talentueux. C’est un bon joueur.”