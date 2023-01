Wouter Vandenhaute fait un pas de côté, le club souhaite que Kindermans reste

"L'une des premières décisions que j'ai prise lorsque je suis devenu président du RSC Anderlecht a été de faire de Vincent Kompany l'entraîneur. Je reste absolument convaincu que cette décision était la bonne, étant donné que nous étions sur la même longueur d'onde", a-t-il dressé comme bilan. "Nous voulions pratiquer un football offensif, nous voulions travailler avec de jeunes joueurs, nous voulions retrouver une certaine fierté anderlechtoise. Et je pense que nous l'avons bien fait durant ces deux années. C'était un essai et une erreur, il y a eu des hauts et des bas. Mais au final, nous avons joué les play-offs 1 deux années de suite. L'année dernière, nous avons atteint la finale de la coupe.

Vandenhaute avait succédé à Marc Coucke à la présidence du club le 28 mai 2020. "Personne n'est plus grand que le club. J'ai envie de me remettre en question. Et j'espère que maintenant, nous pouvons resserrer les rangs et que nous pourrons à nouveau tous soutenir le club."

Anderlecht indique également souhaiter continuer à travailler avec Jean Kindermans. Ce n'est pas le son de cloche qui a régné en début de semaine. Malgré ces clarifications, l'agitation règne à Neerpede.

"Le conseil regrette l'agitation qui s'est produite autour de Jean Kindermans ces derniers jours. Les membres du conseil d'administration approuvent sans ambiguïté l'importance de l'académie des jeunes pour le club et les mérites de Jean Kindermans, ainsi que la nécessité de continuer à innover. Dans le cadre de cette ambition, le club a l'intention de continuer à travailler à l'avenir de Neerpede avec Jean Kindermans", commente le club.