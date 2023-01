"On a eu de la chance aujourd'hui": toutes les réactions après Bruges - Anderlecht

Mignolet : "Tout le monde est déçu à cause du résultat, car sinon on a fait un bon match. On méritait de marquer deux ou trois buts. On a montré notre qualité ici à la maison. Le nouveau coach n'est là que depuis deux semaines, mais on a déjà vu beaucoup de bonnes choses. La confiance joue aussi dans l'efficacité. Si tu encaisses des buts comme ça, ça n'aide pas. Mais je répète que je suis content de la manière."

Mata : "C'était un match assez bizarre aujourd'hui. On a eu des occasions, on doit tuer le match en première période. On a su rectifier certaines choses en deuxième mi-temps, mais on n'a marqué qu'un but. Puis l'égalisation arrive, on le laisse tirer et on a un peu de malchance. Mais Anderlecht a provoqué cette chance. C'est une situation compliquée, mais il faut assumer et montrer de la personnalité."

Zéro occasion, un but et un point miraculeux pour Anderlecht face à Bruges (1-1)

Vertonghen : "Bruges a fait un bon match avec beaucoup d'occasions. On a eu de la chance aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas ces dernières semaines. On est resté et on a travaillé ensemble, comme le veut le coach. On essaye d'avoir plus de poids offensivement, mais Bruges était plus fort aujourd'hui."

Nielsen : "C'est évidemment un résultat décevant. On doit toujours gagner cette rencontre, on a eu des possibilités, mais le foot est comme ça parfois. C'est difficile à expliquer. Dans ces cas-là, il ne faut pas encaisser non plus. On concède trop de buts pour le moment. Il faut garder la confiance, on a assez de qualités pour se sortir de cette phase compliquée. C'est à nous de trouver des solutions."

Riemer : "On est très content avec ce résultat. Le come-back est beau, surtout dans un stade avec que des supporters de Bruges. Je suis content avec ce point, surtout dans la situation actuelle. Les joueurs se sont battus jusqu'au bout. On a eu la possession à certains moments, mais on n'a pas été dangereux. On était meilleurs en première période, avant de perdre le contrôle du match en seconde mi-temps."

Parker : "Je suis très déçu du résultat pour les fans, mais aussi les joueurs. On pourrait rejouer ce match plusieurs fois, jamais on ne le perdrait. Ce match nul est une défaite pour moi, surtout quand on voit les occasions qu'on a eues. Pour ma première à la maison, j'aurais aimé un autre résultat."