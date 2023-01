Du tac au tac avec Teklak : “Anderlecht doit préserver ce capital réussite”

”Le Sporting n’était pas aligné en 4-3-3, mais plutôt en 4-3-2-1. Avec Verschaeren et Amuzu dans des positions très intérieures, derrière Silva. Le premier plus à droite et le second à gauche. Le but ? Bloquer les passes intérieures, les circuits de passe vers Vanaken. Arnstad et Ashimeru se sont farci...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous