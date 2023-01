La chronique de Christophe Franken : Marc Coucke doit investir en masse ou vendre le RSCA

Entre 1951 et 2018, le RSCA a connu trois présidents (Roosens puis les Vanden Stock père et fils). Depuis 2018, il y a eu Coucke, Vandenhaute et maintenant… personne, de façon exécutive en tout cas. Enfin si, une sorte de direction bicéphale avec deux personnes...

