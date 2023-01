Anders Dreyer est prêt à jouer avec Anderlecht: "J'espère aider l'équipe le plus vite possible"

"Je suis confiant sur le fait que l'équipe va être rapidement compétitive et j'espère l'aider le plus vite possible", a déclaré l'ailier. "Je dois encore un peu m'adapter mais je suis prêt physiquement et mentalement. S'il y a de la pression sur mes épaules ? Je ne le ressens pas spécialement mas j'y suis habitué."

Lire aussi: Changements d’entraîneurs, de présidents, de directeurs technique : les 31 restructurations du RSCA depuis l’arrivée de Coucke

À Anderlecht, le joueur danois va retrouver deux compatriotes avec l'entraîneur Brian Riemer et le CEO Sports Jesper Fredberg. "Leur présence n'a pas été primordiale dans mon choix. Anderlecht est un grand club, que je connais depuis que je suis jeune. Ma décision était vite prise et je veux rapidement apporter ma pierre à l'édifice."

Malgré la situation compliquée et des matches importants qui approchent, contre Zulte Waregem mercredi et à Seraing dimanche, Brian Riemer ne veut pas déjà griller sa nouvelle recrue. "Son transfert était une belle opportunité pour nous. Anders est un joueur créatif, avec une bonne frappe et qui rend ses équipiers meilleurs. Je suis convaincu qu'il peut nous aider mais nous devons aussi être patients. Il vient d'arriver et il n'a plus joué depuis la mi-novembre à cause de la longue trêve au Danemark", a expliqué l'entraîneur anderlechtois.