Anderlecht - Zulte Waregem: Dreyer sur le banc, encore sans Refaelov

Fabio Silva ne veut plus jamais jouer pour Anderlecht

Lior Refaelov est encore out. "On espère le récupérer dimanche à Seraing." Julien Duranville ne sera pas encore dans la sélection non plus. "Il se remet d'une blessure aux ischios. Il faut être prudent avec des blessures pareilles pour ne pas mettre en danger le reste de sa carrière."

Riemer déplore que les supporters ne puissent pas assister au match. "Ils nous ont terriblement manqué à Bruges, j'espère qu'on ne devra plus jouer dans de conditions pareilles. À l'occasion du match contre l'Union, j'ai senti que nous avons - de loin - les meilleurs supporters de Belgique. Mais leur absence ne sera pas une excuse pour ne pas gagner contre Zulte Waregem."