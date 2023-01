Bossut : "On a tout de même profité de l’absence de supporters. C’est fantastique de gagner ici à Anderlecht, surtout après la saison difficile qu’on vit. Je suis content, car j’ai sorti quelques ballons chauds, mais c’est surtout une victoire collective."

Verschaeren : "On a trop peu montré aujourd’hui, on doit être meilleur. On veut bien jouer et bien relancer en partant de derrière, mais aujourd’hui on prend trop de risques. On gagne 2-1 ici à la maison, on a tout sous contrôle, on ne doit jamais perdre ce match."

Leye : "Je suis très content parce que je vois ce que font mes joueurs depuis plusieurs semaines. Aujourd’hui on a été capable de réagir, et avec la manière. C’était important de revenir après le 2-1, la seule manière était de les empêcher de jouer. Avec cette mentalité, on est toujours vivant, on va rester en D1A. Ce n’est pas important que Courtrait ait gagné, la saison est longue et on est juste focus sur nous. Maintenant au prochain match contre Westerlo il faudra la même réaction."

Riemer : "Je n’ai pas envie de parler de tactique. Si on perd aujourd’hui, c’est à cause d’erreurs individuelles, on a offert les buts. Si tu fais des erreurs comme ça, tu ne peux pas gagner un match. La pression est haute pour tous les matchs, pas juste le prochain contre Seraing, elle sera là jusqu’à la fin de saison."