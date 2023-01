Anderlecht (un peu) meilleur avec Dreyer : “Faire la différence, c’est ma spécialité”

L’avis de l’expert : ça sent la fin pour Adrien Trebel

D’autant que son importance dans le but anderlechtois est grande. Son appel et son dribble sur Diestch sont aussi astucieux que réussis. On sent le spécialiste de ce genre d’effort dans le rectangle adverse. Un profil d’ouvre-boîte dont le RSCA manquait cruellement. “Faire la différence, on peut dire que c’est ma spécialité”, avoue-t-il. “La ligue belge est meilleure que la ligue danoise mais je m’y sens déjà bien. Et la connexion avec mes équipiers est meilleure au fil des jours. Je suis également très heureux pour Mario, qui a mis son pied au bon endroit pour marquer.”

"Le but le plus important de ma carrière"

On le perçoit : la relation Dreyer-Stroeykens n’en est qu’à ses prémices. Du haut de ses 18 ans, le produit de Neerpede était ravi d’être parvenu à débloquer le match, après s’être créé deux opportunités en début de seconde période. La troisième a été la bonne. “C’est le but le plus important de ma jeune carrière”, indiquait Stroeykens après la rencontre… “Est-ce que je suis le nouveau numéro neuf ? Je ne sais pas… Moi-même je ne saurais pas dire quelle est ma meilleure position (sourire). Mais marquer est clairement le sentiment le plus agréable. D’autant que ce but donne un boost à toute l’équipe. On a eu la bonne mentalité, ce dimanche, on a répondu en groupe. C’est positif pour le futur. On sait qu’en football, tout peut aller très vite et que ces trois points sont importants pour la cohésion. On doit continuer de la sorte.” Dès dimanche, face à l’Antwerp.