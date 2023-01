Challenger Pro League: les U23 d'Anderlecht partagent face au Lierse (3-3)

La 19e journée de la Challenger Pro League s'est conclue par un partage 3-3 entre le RSCA Futures et le Lierse, dimanche. Henrik Bellman (3e), Lucas Lissens (45e) et Lucas Stassin (87e) ont inscrit les buts des Mauves tandis que Guillaume De Schryver (31e), Joedrick Pupe (59e) et Brent Laes (62e) ont permis aux Lierrois de rester 5e (30 points). Anderlecht est 7e (27 points).