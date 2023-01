Le Standard veut une pépite d’Anderlecht

Des clubs anglais, italiens, français, suisses, néerlandais et allemands ont manifesté de l’intérêt. Mais aussi deux formations belges, dont le Standard. Le joueur est originaire de Verviers et il pourrait retourner dans la province de Liège en compagnie de son frère jumeau Ebenezer (profil plus défensif), qui n’a pas reçu de contrat pro au Sporting et n’est pas conservé. Ils étaient arrivés à Neerpede au tout début de leur adolescence.