Marc Coucke réagit à la vente truquée d'Anderlecht: "Le préjudice subi devra évidemment être compensé"

En colère contre Van Holsbeeck, Henrotay et consorts, Coucke dit qu'il vit mal ces dernières révélations: "Quand vous reprenez un club d'une telle importance, pour autant d'argent, vous voulez que tout se déroule normalement. Mais ce n'est pas le cas et c'est un coup dur." Les onze personnes et trois entreprises qui étaient impliquées dans la vente du club en 2017 sont poursuivies pour escroquerie, faux, blanchiment d'argent, corruption privée, violation du secret professionnel et abus de confiance.

Si l'enquête se poursuit toujours, Marc Coucke assure d'ores et déjà que "les dommages subis devront être compensés." Et d'affirmer avoir "senti rapidement que les choses n'allaient pas, qu'il y avait des pratiques peu recommandables", juste après sa prise de fonction. "Entre-temps, cinq ans se sont écoulés. Je reste combatif et laisse mes avocats faire leur travail", a-t-il conclu.