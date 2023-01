Anderlecht: discussions avec Watford pour un prêt avec option d’achat de Wesley Hoedt

Hoedt, qui a eu des touches au Moyen-Orient mais qui n’était pas intéressé, aimerait retourner en Angleterre après avoir joué à Southampton. Watford est actuellement 3e en Championship, mais assez loin des deux premières places qui offrent un ticket direct pour la Premier League. Dans deux semaines, Watford se déplacera à Burnley, ce qui permettrait à Hoedt de recroiser Vincent Kompany.

Hoedt n’a plus porté le maillot mauve depuis le début du mois de novembre, d’abord écarté sportivement puis pour son caractère difficile et peu apprécié dans le vestiaire, surtout chez les plus jeunes éléments.