Brian Riemer, le coach d’Anderlecht confirme : “Jesper (Fredberg) est en contact avec nous durant les matchs”

Brian Riemer gardait son éternel sourire en conférence de presse. Il pourrait récupérer Lior Refaelov pour affronter l’Antwerp et continue de tailler l’équipe à son image. En coulisses, il voit également Jesper Fredberg se démener pour lui fournir les armes suffisantes pour mener à bien son projet.

Anderlecht en lutte avec Hull City pour un back gauche

”Ce que Fredberg réalise actuellement est incroyable, il bosse jour et nuit. Je pense que mardi soir, on arrivera à avoir fait les transferts entrants et sortants que nous voulons. Le travail est difficile et il réussit à faire quelque chose de fou pour le moment.”

Fredberg est extrêmement important pour le nouveau projet. Et le Danois est partout. Sur le terrain, dans les vestiaires et même dans l’oreille de son coach. “Nous sommes en communication durant les matchs, affirme Riemer. Il parle à mon adjoint Roel Clément via l’oreillette de son téléphone. Donc, non, il ne me parle pas directement mais on profite de sa vision en hauteur pour avoir un autre regard sur le match. Parfois, c’est un seul commentaire sur une mi-temps mais cela m’offre une information supplémentaire que je n’avais peut-être pas perçue. Je crois très fort en une collaboration de tous les instants.”