Julien Duranville adresse un dernier message à la “famille mauve” : “Je resterai pour toujours un sportingboy”

Mais les temps sont durs à Bruxelles. Les Mauves avaient besoin de liquidités pour sortir le club d’une crise qui est bien profonde. De l’équipe A à Neerpede, les problèmes sont nombreux. Le clan Duranville a senti qu’il fallait changer d’air pour s’épanouir. En quelques mois, ils auront perdu Bounida, Karetsas, El Hadj et, donc, Duranville.

Duranville marche dans les pas de Bellingham et Sancho et va quitter Anderlecht pour Dortmund

Celui que l’on surnomme 'L’Eclair' était en fin de contrat en 2024. Le RSCA avait donc deux choix : le prolonger ou le vendre. La seconde option a été privilégiée pour 12,5 millions d’euros, bonus compris.

Sur Instagram, le joueur a délivré un message de remerciements pour toutes ses années passées au club. “Aujourd’hui une page se tourne mais restera à jamais gravée en moi”, commence-t-il. “Après 10 magnifiques années passées dans mon club de cœur, mon aventure au RSC Anderlecht se termine. C’est avec énormément d’émotions que j’écris ces mots mais j’aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce parcours. Mes entraîneurs, mes coéquipiers, les différents staffs qui m’ont accompagné dès mon plus jeune âge et ont fait de moi le footballeur et la personne que je suis.”

Enfin, il a voulu adresser un dernier mot à ses désormais anciens supporters. “Je veux également remercier les supporters qui ont toujours été derrière moi et m’ont toujours soutenu chaque fois que j’ai foulé la pelouse. Je serai à jamais reconnaissant envers ce club et ses supporters. Je suis fier et honoré d’avoir pu porter ce maillot mauve et blanc, et je resterai pour toujours un sportingboy. Merci ma famille mauve”, a-t-il conclu.