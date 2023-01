Burnley achète Agyei à Anderlecht et le prête 6 mois à Malines

Anderlecht a tout fait pour toucher de l’argent dans un dossier où il est apparu que le joueur, déçu par l’évolution sportive offerte au RSCA, ne voulait pas prolonger. Dans l’entourage du joueur, on explique que le Sporting n’a pas non plus fait de gros efforts pour montrer son envie de le conserver plus longtemps au club.

Burnley voulait d’abord l’engager gratuitement en fin de saison mais un deal a pu être trouvé avec le club de Vincent Kompany. Anderlecht touche 350 000€ et a négocié différents bonus en plus d’un pourcentage à la revente.

Le Standard s’était aussi intéressé au dossier du jeune Verviétois mais le joueur a préféré relever le défi anglais.